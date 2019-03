Sahabat Pastikan Luna Maya Sudah Move On dari Reino Barack

jpnn.com, JAKARTA - Iwet Ramadhan memastikan Luna Maya sudah move on dari mantan kekasihnya, Reino Barack. Dia mengatakan bahwa sahabatnya itu sudah ikhlas menerima kenyataan kalau sang mantan bukan jodohnya.

Sebagai sahabat, Iwet mengaku selalu menghibur Luna Maya dan selalu memberinya semangat dalam segala situasi.

"Support sahabat untuk Luna, kami full support. Benar-benar apapun yang kami lakuin itu di-support untuk Luna. Contohnya, kayak dengerin cerita, jalan bareng nemenin. Segala macem lah, layaknya seperti sahabat," kata Iwet saat ditemui di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Rabu (6/3).

Iwet juga mengatakan bahwa Luna Maya dalam keadaan baik dan baru saja selesai umrah. Namun, belum kembali ke Indonesia karena masih ada satu perjalanan lagi yang ingin dilakukan.

"Luna umrah udah selesai tapi sekarang masih ada satu trip yang harus dijalani. Update-nya, she is verry oke. Aku sebenarnya enggak pantes untuk ngomong ini, tapi dari hasil obrolan aku dan Luna, kami kontek-kontekan dia di Makkah, Madinnah," ujar Iwet.

"I'm happy for her karena dia betul betul ikhlas sekali. Rilis dengan sangat baik. Dia sangat mensyukuri trip umrah nya. I think she's move on, shes moving on," sambungnya.