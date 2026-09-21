Sahabat Pesona Indonesia Dukung Menpar Bangun Industri Pariwisata Tanah Air

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia mendapatkan pengakuan 47 hotel dan resor dalam daftar Michelin Keys 2026 di Global Michelin Guide.

Michelin Keys merupakan penghargaan untuk industri hotel dan akomodasi yang ramah, nyaman, pengalaman dan kepuasan terbaik bagi wisatawan.

Ketua Umum Sahabat Pesona Indonesia Rury Darmawan menilai sektor pariwisata kembali memberikan rekor baru untuk dunia wisata Indonesia di bawah kepemimpinan Menteri Pariwisata, Widi Wardhana.

“Ini tidak terlepas dari kerja sama semua pihak, baik dari Menteri Widi dan pelaku usaha, khususnya sektor perhotelan,” tutur Rury.

Lebih lanjut Rury menyampaikan dengan masuknya 47 hotel dan resort Indonesia di Michelin Keys, menjadikan Indonesia sebagai negara terbanyak pemegang Michelin Keys di Asia Tenggara.

Menurut dia, tentu ini akan memberikan dampak postif bagi dunia perhotelan kita karena akan mempengaruhi wisatawan, baik manca negara maupun domestic untuk berkunjung menikmati suasana pariwisata tanah air, tambahnya.

Namun, alumni Vokasi Univeristas Indonesia ini mengingatkan pelaku usaha perhotelan dan resort harus lebih kreatif dan inovatif dalam menajemen usahanya.

Persaingan global yang makin ketat akan memberikan pengaruh luar biasa terhadap sektor pariwisata.