Sahabat Polisi Indonesia Berharap Polri Makin Profesional

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum Sahabat Polisi Indonesia (SPI) Fonda Tangguh mengucapkan selamat HUT ke-80 Bhayangkara dan berharap Polri makin profesional.

"Semoga Polri senantiasa menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang profesional dan humanis," katanya.

Hari Bhayangkara kali ini mengangkat tema ‘80 Tahun Mengabdi, Polri untuk Masyarakat’.

“Tema yang mencerminkan komitmen Polri untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan memperkuat kepercayaan publik melalui kerja nyata yang dirasakan langsung oleh Masyarakat,” ujar Fonda.

HUT ke-80 Bhayangkara melahirkan banyak momen istimewa, di antaranya doa bersama lintas agama.

Pada upacara parade peringatan HUT di Satuan Latihan Korps Brigade Mobil Polri, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu 1 Juli 2026, Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pun hadir.

Dalam kesempatan tersebut Presiden Prabowo juga menganugerahkan tanda kehormatan kepada sejumlah kesatuan dan personel Polri serta pangkat kehormatan bagi tiga purnawirawan Polri.

"Semoga Polri makin dipercaya oleh seluruh rakyat Indonesia. Serta menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Fonda. (*/jpnn)