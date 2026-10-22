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Sahabat Polisi Indonesia Menggelar Program 1000 Harapan Untuk Kapolri

Sahabat Polisi Indonesia Menggelar Program 1000 Harapan Untuk Kapolri
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Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Foto: Bay Ismoyo/AFP

jpnn.com - JAKARTA - Sahabat Polisi Indonesia bakal menulis seribu harapan untuk Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.

SPI pun meminta dukungan publik.

"Kami mengharap saudara dapat meluangkan waktu, menulis harapan untuk Kapolri,” bunyi polling dukungan yang beredar pada Kamis (22/10).

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“Tulisan saudara akan kami kumpulkan, kemudian disampaikan kepada Kapolri, untuk membantu mewujudkan Polri yang makin dekat dan menjadi sahabat masyarakat."

Ketua Umum SPI Fonda Tangguh menjelaskan 1.000 Harapan untuk Kapolri adalah suara kader, harapan rakyat, dan komitmen untuk negeri.

“Gerakan ini dalam rangka pelantikan Dewan Pengurus Nasional Sahabat Polisi Indonesia. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam program 1.000 Harapan untuk Kapolri,” tutur Fonda.

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Kehadirannya di https://forms.gle/J9UPStVabcC3DqPbA bertujuan menghimpun harapan, dan rekomendasi konstruktif dari Sahabat Polisi Indonesia untuk mendorong terwujudnya Polri yang profesional, humanis, transparan, dan berkeadilan.

“Setiap harapan yang disampaikan diharapkan berisi masukan yang jelas,” ujar Fonda.

Program 1.000 Harapan untuk Kapolri adalah suara kader, harapan rakyat, dan komitmen untuk negeri.

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