Saham BUMN Unjuk Taring, Fundamental Kokoh Jadi Motor Kebangkitan IHSG

jpnn.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menutup perdagangan hari ini dengan penguatan 59,54 poin atau 1,12 persen ke level 5.387,91.

Saham-saham BUMN dinilai memiliki andil besar dalam mendorong kenaikan tersebut, dengan fundamental perusahaan yang kuat menjadi tumpuan optimisme terhadap prospek pasar.

Pengamat Pasar Modal Nefo Handojo menilai penguatan ini mengindikasikan kuatnya fundamental saham-saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), termasuk saham-saham BUMN. Menurut dia, kondisi fundamental tersebut tetap menjadi daya tarik di tengah dinamika pasar.

"Secara umum valuasi saham memang murah dan begitu juga dengan saham-saham BUMN, jadi penurunan lebih karena faktor di luar fundamental saham di BEI yamg menurut pandangan saya lebih wajar dengan index di atas 7000," ujar Nefo di Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Nefo menilai ketidakpastian terkait keputusan MSCI masih menjadi salah satu sumber tekanan pasar. Ia berharap regulator dapat melakukan perbaikan untuk menjawab perhatian MSCI. Meski demikian, fundamental perusahaan yang tetap mendukung dinilai menjadi penopang pasar sekaligus menjaga daya tarik saham Indonesia bagi investor.

"Jadi, selama fundamental perusahaan masih mendukung penurunan index akan terbatas, soal MSCI hanya akan berpengaruh untuk fund tertentu dan banyak fund di luar yg akan tetap membeli saham dengan valuasi menarik tanpa harus ikut aturan MSCI," kata Nefo.

Optimisme terhadap peluang investasi saham Indonesia juga disampaikan Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani. Sebelumnya, Rosan menyebut koreksi valuasi saham di pasar membuka peluang bagi Danantara untuk berinvestasi dengan perspektif jangka panjang.

Penilaian tersebut sejalan dengan karakter Danantara yang menjadikan fundamental perusahaan sebagai dasar investasi, tanpa hanya bertumpu pada pergerakan harga saham dalam jangka pendek.