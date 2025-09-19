Saham DADA Jadi Pusat Perhatian Pasar Modal, Begini Penjelasannya

jpnn.com, JAKARTA - Saham DADA kini menjadi pusat perhatian pasar modal. Rumor yang beredar bukan sekadar kabar angin, melainkan potensi manuver korporasi kelas dunia.

Dua raksasa asal Jepang, Mitsubishi Estate dan Kajima Corporation, disebut tengah menyiapkan aksi backdoor listing melalui DADA.

Hal yang membedakan kasus PANI adalah hanya melibatkan pemain swasta lokal, kali ini levelnya jauh lebih besar: akuisisi oleh perusahaan global berstatus TBK dengan kapitalisasi pasar ratusan triliun rupiah.

Namun, yang lebih mengejutkan: di balik nama besar Mitsubishi dan Kajima, terdapat jejak sang raksasa global The Vanguard Group.

Penelusuran publik menunjukkan bahwa Vanguard konsisten menjadi pemegang saham di kedua emiten Jepang tersebut.

Vanguard bukan pemain biasa. Dengan dana kelolaan USD 10,2 triliun (setara 50 kali APBN Indonesia 2025).

Vanguard adalah manajer aset terbesar kedua di dunia—salah satu mesin penggerak pasar global.

Pengamat saham Devlin G Iskandar mengungkapkan kehadiran investor global ke sektor properti Indonesia menandakan iklim investasi di sektor ini tetap menarik.