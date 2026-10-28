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Sahroni Anggap Perlu Sanksi Pejabat yang Tak Kirim LHKPN ke KPK

Sahroni Anggap Perlu Sanksi Pejabat yang Tak Kirim LHKPN ke KPK
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Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni (tengah). ANTARA/A. Kadir

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai aturan terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) para pejabat negara harus dipertegas.

Hal demikian dikatakan dia menyikapi usul Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak soal harta yang tak dilaporkan ke LHKPN bisa dirampas negara.

Menurut Sahroni, ke depan memang perlu diterapkan sanksi bagi pejabat negara yang tak melaporkan LHKPN ke KPK.

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"Aturan LHKPN juga harus diperjelas, harus ada sanksi bagi yang tidak tertib dan transparan, sehingga ada kepastian aturan," kata dia melalui layanan pesan, Selasa (27/10).

Bendahara Umum (Bendum) NasDem itu menyebutkan saat ini perlu ada dorongan dari KPK agar pejabat negara segera memperbarui LHKPN.

"KPK harus pastikan seluruh pejabat publik meng-update LHKPN nya, dan harus dipastikan transparan, karena ini sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban jabatan," ujarnya. 

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Namun, Sahroni mengaku menolak usul perampasan harta pejabat negara yang tak dilaporkan ke KPK, karena melanggar hak asasi manusia (HAM).

"Melanggar HAM kalau menarik aset tanpa sebab yang jelas," ujarnya. 

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menolak usul perampasan harta pejabat negara yang tak dilaporkan ke KPK.

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