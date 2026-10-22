Sahroni Apresiasi Polisi Bebaskan 6 Aktivis Greenpeace yang Beraksi di Bundaran HI

jpnn.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengapresiasi langkah kepolisian membebaskan enam aktivis Greenpeace Indonesia yang sempat ditahan seusai membentangkan spanduk di Patung Selamat Datang, Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat pada Selasa (20/10/2026).

Pra aktivis itu dibebaskan setelah polisi yang melakukan pemeriksaan tidak menemukan adanya unsur pelanggaran hukum pidana dalam aksi tersebut.

Sahroni sendiri melihat aksi aktivis Greenpeace merupakan bagian dari kebebasan berpendapat, dan pemerintah terbuka dengan itu.

"Komisi III mengapresiasi polisi yang sudah membebaskan seluruh aktivis Greenpeace. Karena ini memang bagian dari kebebasan berpendapat, dan memang yang namanya demonstrasi itu harus cari cara agar diperhatikan jadi wajar aktivis melakukan hal seperti itu," kata Sahroni di Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Legislator Fraksi Partai NasDem tu juga meyakini Presiden Prabowo Subianto sudah mendengar aksi aktivis Greenpeace dan sepakat dengan langkah yang diambil polisi membebaskan mereka.

"Karena presiden juga sudah berkali-kali mengamanahkan polisi bersama rakyat. Seperti saya baca statementnya Kepala Bakom Syahganda, yang menyebut krisis iklim dan biaya hidup warga telah jadi perhatian presiden," tuturnya.

Selain itu, pemerintah juga terbuka menerima data dan rekomendasi dari Greenpeace untuk menjadi perbaikan-perbaikan ke depannya.