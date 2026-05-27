Sahroni Berkurban 38 Sapi untuk Puluhan Ribu Warga di Momen Iduladha

jpnn.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni kembali menyalurkan hewan kurban kepada masyarakat di berbagai wilayah Jakarta dalam momentum Hari Raya Iduladha 1447 H/2026 M.

Tahun ini, Sahroni menyalurkan total 38 ekor sapi dengan total berat keseluruhan mencapai sekitar 37 ton.

Sapi terbesar yang dikurbankan legislator Partai NasDem itu memiliki bobot mencapai 1,2 ton.

Dari seluruh hewan kurban tersebut, diperkirakan akan menghasilkan sekitar 30.000 paket daging kurban.

Paket daging kurban itu akan dibagikan kepada masyarakat melalui tim Ahmad Sahroni Center (ASC) di sejumlah wilayah, antara lain Pademangan, Sunter Agung, Kalibaru, Koja, Cilincing, Cengkareng, warga binaan di Lapas Cipinang Jakarta Timur dan beberapa titik lainnya.

Menurut Sahroni, Iduladha merupakan momentum untuk memperkuat solidaritas sosial dan memastikan kebahagiaan bisa dirasakan lebih merata oleh masyarakat.

"Alhamdulillah di Iduladha tahun ini, saya kembali bisa berbagi untuk masyarakat," kata Sahroni dalam keterangan di Jakarta, Rabu (27/5/2026).