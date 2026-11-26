jpnn.com - Kejaksaan Agung mengungkap dugaan korupsi kerja sama operasi (KSO) minyak dan gas di Kota Bekasi periode 2009–2024 yang diduga merugikan negara hingga sekitar Rp2 triliun.

Menurut Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna, Selasa (24/11), angka itu berdasarkan penelusuran laporan keuangan.

Kejagung juga terus mendalami aliran dana dan proses penunjukan mitra proyek, termasuk memeriksa pihak-pihak terkait.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendukung Kejagung mengusut tuntas perkara itu. Dia menyebut negara dan masyarakat sudah terlalu lama dirugikan.

"Yang paling memprihatinkan, dugaan praktik ini berlangsung selama kurang lebih 15 tahun. Bayangkan, selama satu setengah dekade negara berpotensi dirugikan hingga Rp2 triliun," ujar Sahroni, Kamis (26/11/2026).

Menurut legislator Fraksi Partai NasDem itu, nilai kerugian itu bukan sekadar angka besar, tetapi waktu yang sangat panjang ketika kekayaan negara seharusnya bisa memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Saya minta Kejagung mengusut tuntas dan memastikan tidak ada lagi kebocoran yang terus berlangsung," ujar Sahroni.

Oleh karena itu, Sahroni meminta Kejagung mengusut seluruh pihak yang terlibat kejahatan terstruktur tersebut.