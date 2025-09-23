Sahroni Hadir di Acara IMI, Saan NasDem: Tak Mewakili Partai

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum NasDem Saan Mustopa menilai wajar bendahara umum partainya Ahmad Sahroni muncul secara daring dalam acara Ikatan Motor Indonesia (IMI).

Sebab, kata dia, Sahroni berstatus Sekjen IMI. Tentu kehadiran pria berjuluk crazy rich Tanjung Priok itu diharapkan ke acara.

"Jadi, menurut saya, ya, wajarlah, karena masih Sekjen IMI, kan," kata Saan menjawab awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9).

Wakil Ketua DPR RI itu menegaskan kehadiran Sahroni di acara IMI juga bukan mewakili partai, sehingga NasDem tak mempersoalkan.

"Jadi, menurut saya dia posisinya masih menjadi Sekjen IMI, maka tidak ada persoalan, ya. Dia hadir sebagai Sekjen IMI, bukan mewakili partai," ungkap Saan.

Dia melanjutkan IMI adalah organisasi profesi. Sahroni sebagai WNI punya hak masuk ke kelompok tertentu.

"IMI itu, kan, organisasi profesi, ya. Jadi, organisasi profesi dan itu menjadi haknya Pak Sahroni untuk masuk dan menjadi bagian dari IMI," kata Saan.

Dia kemudian menerima pertanyaan awak media soal kemungkinan Sahroni berada di Indonesia setelah membuat video untuk acara IMI.