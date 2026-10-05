Sahroni: Jangan Lindungi Pihak Ketiga Penikmat Uang Hasil Korupsi

jpnn.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyatakan pihak ketiga dan seterusnya yang turut menikmati uang hasil kejahatan korupsi juga harus ditindak tegas.

Hal ini menjadi pembahasan dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi III DPR bersama pakar membahas RUU Perampasan Aset, Senin (5/10/20026).

Hadir dalam RDPU tersebut Dr. M. Fatahilah Akbar dari Fakultas Hukum UGM dan Dr. Taufik Rahman dari FH Universitas Airlangga.

Sahroni selaku pimpinan rapat menilai setiap orang yang secara sadar terlibat aliran uang kejahatan harus ikut diringkus dan disita asetnya terlebih dahulu guna mencegah adanya manipulasi. Baru nanti setelahnya, pengadilan yang memutus status hukumnya.

"Saya mau RUU Perampasan Aset bersifat tegas dan tidak melindungi siapa pun yang terlibat dalam aliran uang kejahatan korupsi," kata Sahroni dalam forum itu.

Legislator Fraksi Partai NasDem itu mengatakan aset hasil korupsi yang turut dikuasai pihak ketiga, keempat, dan seterusnya yang terlibat dengan pihak utama, harus ikut disita terlebih dahulu.

"Baru nanti pengadilan yang memutus statusnya. Ini penting guna menghindari adanya upaya manipulasi hasil kejahatan dan pencucian uang," ujar Sahroni.

Lebih lanjut, Sahroni ingin RUU Perampasan Aset bisa menjadi instrumen utama yang tegas dan tidak pandang bulu dalam memberantas korupsi.