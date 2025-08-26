Sahroni Kasih 4 Jempol Buat Demonstran di Gerbang Pancasila saat 25 Agustus
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengapresiasi pengunjuk rasa yang menyampaikan aspirasi mereka secara langsung di depan Gerbang Pancasila, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/8).
Sebab, kata Bendahara Umum Partai NasDem itu, massa menyampaikan aspirasi secara tertib dan tak rusuh.
"Saya bilang bagus karena menyampaikan secara langsung aspirasi di ruang terbuka tanpa anarkisme itu empat jempol buat temen-temen," kata Sahroni kepada awak media, Selasa (26/8).
Dia menuturkan penyampaian kritik dari massa seperti di Gerbang Pancasila pada Senin kemarin menjadi upaya tepat menyalurkan aspirasi.
"Jadi, penyaluran kritik yang benar adalah seperti yang kayak di Gerbang Pancasila. Itu bagus sekali," kata Sahroni.
Dia bahkan menyebut pimpinan DPR bisa saja menemui rekan-rekan demonstran seandainya unjuk rassa menuntut bertemu perwakilan legislator.
"Mungkin pimpinan DPR akan menerima dengan baik juga," lanjut pria yang akrab disebut Crazy Rich Tanjung Priok itu.
Sahroni mengatakan pihak yang anarkistis saat demonstrasi 25 Agustus ialah kelompok yang berpikir dengan cara preman.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni memberikan empat jempol bagi pengunjuk rasa di depan Gerbang Pancasila, Senin (25/8) kemarin.
