Sahroni Kirim Puluhan Ribu Bantuan untuk Warga Terdampak Asap Karhutla di Kalimantan
jpnn.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni pada Sabtu (31/10), telah mengirimkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat yang terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah di Kalimantan.
Bantuan yang dikirim tim Ahmad Sahroni Center (ASC) itu terdiri dari total puluhan ribu masker untuk dewasa dan anak-anak, oxycan, serta multivitamin untuk membantu menjaga kesehatan masyarakat di tengah kondisi kualitas udara yang memburuk.
Sahroni mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepeduliannya kepada masyarakat terdampak karhutla.
"Ini merupakan bentuk kepedulian nyata saya kepada saudara-saudara kita di berbagai wilayah di Kalimantan, yang saat ini tengah menghadapi dampak asap karhutla," kata Sahroni di Jakarta, Sabtu (31/10/2026).
Legislator Fraksi Partai NasDem itu pun berharap bantuan tersebut bisa meringankan beban masyarakat terdampak.
"Membantu menjaga kesehatan, terutama bagi anak-anak, lansia, dan kelompok rentan yang paling terdampak oleh kondisi udara yang tidak sehat," ujar Sahroni.
Selain itu, Sahroni berharap penanganan karhutla dapat terus dilakukan secara maksimal dan menyeluruh, baik melalui pemadaman maupun penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengirimkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat yang terdampak asap karhutla di Kalimantan.
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