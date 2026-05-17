Sahroni Minta HDCI Kepri Perbanyak Aksi Sosial di Masyarakat

jpnn.com - Ketua Umum Harley Davidson Club Indonesia (HDCI) Ahmad Sahroni resmi mengukuhkan jajaran Pengurus Daerah (Pengda) HDCI Kepulauan Riau (Kepri), Batam, dan Tanjungpinang pada Sabtu (16/5/2026).

Pada kesempatan itu Sahroni menekankan bahwa komunitas motor besar harus mampu memberi manfaat nyata bagi masyarakat, tidak sekadar identik dengan kegiatan touring semata.

"Komunitas motor itu bagian dari masyarakat, jadi, ukurannya bukan hanya dari seberapa jauh kita touring, tapi juga dari seberapa besar manfaat yang kita berikan," ujar Sahroni di hadapan pengurus dan anggota HDCI Kepri, dikutip dari siaran pers.

Menurut Sahroni, dia juga selalu menekankan kepada seluruh pengda agar setiap kegiatan HDCI memiliki nilai sosial guna membantu masyarakat yang membutuhkan.

"Hadir saat masyarakat perlu. Dan, Batam telah menjadi contoh bagaimana klub motor membangun citra positif lewat berbagai aksi nyata untuk masyarakat," tutur Sahroni.

Dia juga mengapresiasi langkah Pengda HDCI Kepri yang dinilai berhasil mengubah stigma terhadap klub motor besar.

Selain itu, HDCI mendorong kolaborasi lintas komunitas hingga diharapkan berdampak pada sektor pariwisata.

"Selama ini klub motor sering dicap ugal-ugalan dan tidak ada manfaatnya. Tapi yang dilakukan Pengda Kepri justru menunjukkan sebaliknya, dan ini membanggakan," ujarnya.