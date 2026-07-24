Sahroni Minta Polisi Tangkap Pengemudi Alphard Penerobos Lampu Merah di Bundaran HI
jpnn.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyoroti kasus viral video cekcok antara sekuriti dan pengemudi Alphard yang menerobos lampu merah di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat.
Kasus itu menjadi perbincangan warganet setelah sekurit bernama Victor Harefa membuat video klarifikasi.
Victor mengaku sempat mendapat makian, merasa terpojok hingga bersujud minta maaf kepada pengemudi Alphard penerobos lampu merah tersebut.
Selain itu, saat proses mediasi, pengemudi Alphard disebut sempat menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA).
Kapolsek Metro Menteng AKBP Braiel Arnold Rondonuwu, Jumat (24/7), menyebut pihaknya akan meminta klarifikasi dari personel yang bertugas di pospol saat proses mediasi antara kedua pihak tersebut.
Terkait hal itu, Ahmad Sahroni meminta pihak kepolisian bertindak tegas terhadap aksi arogan semacam ini. Dia juga tidak ingin ada intervensi akibat latar belakang pemilik mobil.
"Sikap arogan seperti ini sangat tidak bisa ditolerir. Karenanya, saya minta agar ditelusuri siapa sopir ini dan bekerja untuk siapa? Siapa bosnya sampai dia bisa searogan itu?" kata Sahroni di Jakarta, Jumat (24/7/2026).
"Tolong polisi cari tahu identitasnya agar terang benderang. Pokoknya cari dan tangkap sopirnya tidak peduli siapa pun majikannya," lanjut pimpinan komisi bidang hukum DPR RI itu.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyoroti kasus cekcok antara sekuriti dan pengemudi Alphard yang menerobos lampu merah di kawasan Bundaran HI.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kuntadi Gantikan Febrie Adriansyah, Komisi III Berharap Kepercayaan Publik Pulih
- Kuntadi Jadi Jampidsus, Ahmad Sahroni: Jangan Main Mata di Kasus Febrie Adriansyah
- Video Viral Dugaan Pemerasan Pesepeda di Jaktim, Pelaku Siap-Siap Saja
- Bilah Kembar Keadilan: Menggugat Integritas dan Merayakan Prestasi Adhyaksa di HBA Ke-66
- Polda Sumut Ungkap Ribuan Kasus Narkoba, Sahroni: Kejar Bandarnya!
- Sahroni Minta Oknum Polisi di Blitar yang Terlibat Narkoba Dipecat dan Dipidana