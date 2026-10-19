Sahroni Minta Polisi Usut Sumber Bahan Baku Pabrik Tramadol di Bandung

jpnn.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyoroti langkah Satres Narkoba Polrestabes Bandung menggerebek pabrik obat keras ilegal di Kompleks Pergudangan Bizpark, Jalan Raya Kopo, Minggu (18/10).

Dalam pengungkapan tersebut, polisi menyita bahan baku yang diperkirakan mampu mencetak lebih 250 juta butir obat berbahaya, serta mengamankan lima orang tersangka.

Saat itu, petugas mendapati tersangka tengah membawa 600.000 butir pil Hexymer siap edar yang dikemas rapi dalam kotak warna hijau menuju arah Jakarta.

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Sahroni pun meminta pihak kepolisian melacak asal muasal bahan baku tramadol tersebut. Sebab, jumlah sebesar itu diduga kuat melibatkan jaringan besar.

"Pabrik tramadol di Bandung ini bukan lagi skala home industry, tapi ini sudah skala besar. Maka saya minta polisi usut sumber bahan bakunya, dari mana mereka dapatkan? Karena ini jelas bukan jumlah yang sedikit," kata Sahroni di Jakarta, Senin (19/10/2026).

Dia meyakini produksi obat keras di pabrik yang berkapasitas 8 juta butir per hari itu melibatkan jaringan lebih besar.

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Terlebih lagi, bahan baku yang ditemukan polisi bisa memproduksi lebih 250 juta butir obat keras.

"Itu hampir menyamai jumlah penduduk Indonesia. Ini ancaman yang sangat berbahaya," ujar Sahroni.