Sahroni Minta Polri Tingkatkan Sweeping Kelab Malam demi Bendung Peredaran Narkoba

jpnn.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta seluruh jajaran Polri meningkatkan sweeping ke setiap kelab malam demi memitigasi dan membendung aktivitas peredaran narkoba.

Hal itu disampaikan Sahroni setelah Bareskrim Polri menggerebek kelab malam di Batam, Kepulauan Riau, yang diduga dijadikan sarang narkoba.

"Saya minta agar polisi meningkatkan penindakannya atas peredaran narkoba di kelab malam. Tidak hanya di Batam, tapi juga seluruh Indonesia," kata Sahroni, Selasa (11/8/2026).

Dia mendorong Polri mengoordinasikan masalah ini ke setiap polda agar lebih sering melakukan razia atau penggerebekan langsung demi membendung peredaran narkoba di kelab malam.

"Karena memang kela malam adalah salah satu lokasi rawan narkoba. Ini penting untuk melindungi masyarakat, terutama generasi muda," ujarnya.

Sebelumnya, Dirtipid Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso menyebut penggerebekan dilakukan di HH Club Planet 3.0 Pub & KTV, Batam, pada Senin (10/8) dini hari.

Menurut Brigjen Eko, peredaran narkoba di kelab malam tersebut dilakukan oleh pihak manajemen.

Sebanyak 32 orang ditangkap dalam operasi tersebut dan beberapa telah ditetapkan tersangka. Polisi juga mendapati sebuah brankas yang dijadikan tempat penyimpanan inex atau ekstasi.