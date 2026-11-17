jpnn.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengapresiasi ketegasan Kapolda Jawa Timur (Jatim) Irjen Dekananto Eko Purwono soal pungutan liar (pungli).

Dia mengatakan Polri di era Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto harus bebas dari pungli dari jajaran atas sampai ke bawah.

Sebelumnya, Irjen Dekananto Eko pada Senin (16/11) mengancam akan menindak tegas personel yang melakukan pungli atau meminta uang damai kepada pelanggar selama Operasi Zebra Semeru 2026.

Polda Jatim bersama polres jajaran menggelar Operasi Zebra Semeru 2026 pada 16-24 November 2026.

Menurut Sahroni, ketegasan Kapolda Jatim yang secara terbuka memberikan peringatan kepada seluruh anggotanya agar tidak melakukan pungli patut diapresiasi.

"Ketegasan Kapolda Jatim kepada jajarannya ini sudah sangat tepat," kata Sahroni di Jakarta, Selasa (17/11/20026).

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Dia berharap sikap serupa juga ditunjukkan seluruh Kapolda di wilayah lain dan diterapkan seluruh jajaran.

"Selain itu, saya juga meminta semua Kapolda se-Indonesia juga harus peringatkan jajarannya, zero tolerance untuk oknum pungli, sanksi berat pasti menanti," kata Sahroni.