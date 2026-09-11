Sahroni Setuju Usul BNN soal Larangan Vape Lewat Perpres
jpnn.com - Badan Narkotika Nasional (BNN) mendorong pelarangan total rokok elektrik atau vape melalui Peraturan Presiden (Perpres) sebagai salah satu opsi untuk mencegah penyalahgunaan zat berbahaya.
Usulan tersebut dibahas bersama sejumlah kementerian dan lembaga dalam rapat tata kelola peredaran vape di Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Sepanjang 2026, BNN juga telah mengungkap berbagai kasus terkait narkotika dan zat berbahaya yang menggunakan perangkat vape.
Terkait wacana itu,Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni pun mendukung usulan BNN tersebut.
"Saya yakin Presiden Prabowo akan mempertimbangkan Perpres untuk pelarangan total vape seperti yang tengah diharapkan BNN ini," kata Sahroni, Jumat (11/9/2026).
Sahroni menilai penyalahgunaan vape yang berkaitan dengan narkotika sudah sangat mengkhawatirkan dan berpotensi menyasar semakin banyak anak muda.
"Dorongan ini juga tentu bukan tanpa dasar. Temuan penyalahgunaan narkoba melalui vape sudah terlalu banyak dan semakin menyasar anak muda," ucapnya.
Menurut Sahroni, dengan data dan kasus yang terjadi, sudah seharusnya negara mengambil langkah tegas untuk melindungi masyarakat, khususnya generasi muda. Apalagi masalah ini juga sudah menjadi concern Presiden Prabowo.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendukung usulan BNN soal larangan vape lewat Perpres guna mencegah peredaran narkoba di kalangan anak muda.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Bea Cukai-Polri Gagalkan Pengiriman 5,5 Gram Sabu-Sabu dalam Karburator Sepeda Motor
- Bongkar Jaringan Narkoba Lintas Negara, Polres Bengkalis Sita 65 Kg Sabu-Sabu dari 3 Pelaku
- Sahroni: Tutup Peredaran Narkoba Lewat Laut, Darat, dan Udara
- Studi Jepang Soroti Perubahan Kualitas Udara Dipengaruhi Produk Tembakau yang Dipanaskan
- Bea Cukai Merauke dan Satgas Pamtas Gagalkan Penyelundupan Ganja di Perbatasan RI-PNG
- Sahroni Ingin RUU Perampasan Aset Maksimal Berantas Korupsi: tetapi Aparat Tak Sewenang-wenang