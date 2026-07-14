Sahroni: Silaturahmi Kapolri ke Kejagung dan TNI Bukti Semua Kompak Menyukseskan Program Presiden

jpnn.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan rangkaian silaturahmi dengan Panglima TNI dan Jaksa Agung pada Senin (13/7).

Dalam dua pertemuan tersebut, Jenderal Sigit menegaskan pentingnya menjaga soliditas antarlembaga penegak hukum sekaligus membantah adanya friksi di antara institusi.

Jenderal Sigit mengatakan pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya kekompakan TNI dan Polri sebagai pilar utama penjaga kedaulatan negara.

Menurut Sahroni, pertemuan itu sekaligus menegaskan bahwa hubungan antarpenegak hukum dan aparat pertahanan negara tetap solid serta berjalan selaras dalam menjalankan tugas masing-masing.

"Kunjungan ini menunjukkan bahwa hubungan ketiga lembaga, yakni kepolisian, kejaksaan dan TNI solid, baik-baik saja dan kompak," kata Sahroni dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (24/7/2026).

Sahroni melihat ketiga lembaga itu bekerja sama untuk mengawal dan mewujudkan kerja-kerja yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui berbagai programnya.

"Jadi, kalau ada yang berasumsi atau mencoba membangun narasi seolah-olah ada keretakan hubungan antarlembaga, itu tidak betul. Faktanya, ketiga institusi ini saling mendukung dan saling menguatkan sesuai fungsi dan kewenangannya masing-masing," ujar Sahroni.

Legislator Fraksi Partai NasDem itu menilai kekompakan antarlembaga menjadi modal penting dalam mendukung agenda Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam aspek penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan pertahanan negara.