Sahroni: Tutup Peredaran Narkoba Lewat Laut, Darat, dan Udara

jpnn.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengapresiasi pengungkapan narkoba oleh Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan baru-baru ini.

Polisi di daerah itu menangkap 7 pelaku peredaran narkoba berjuluk Joker Malaysia dengan menyita sebanyak 9 kilogram sabu-sabu dan puluhan butir pil ekstasi di Makassar.

"Saya apresiasi Polrestabes Makassar yang berhasil membongkar jaringan Joker Malaysia ini. Indonesia belakangan memang semakin sering menjadi sasaran jaringan narkoba dari luar negeri, baik melalui jalur laut, darat, maupun udara," kata Sahroni, Rabu (9/9/2026).

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Sebelumnya, Kasat Narkoba Polrestabes Makassar AKBP Lulik Febyantara pada Sabtu (5/9/2026) menjelaskan jaringan Joker Malaysia ini telah mengirimkan sabu-sabu ke empat kota di Indonesia.

Menurutnya, para pelaku diduga berperan sebagai penghubung antara bandar narkoba di Malaysia dengan jaringan pengedar di Tanah Air.

Nah, Sahroni mengatakan sindikat narkoba internasional harus terus diburu karena Indonesia semakin menjadi sasaran peredaran narkotika dari luar negeri.

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"Pengawasan di semua pintu masuk juga harus diperketat dan bandar-bandar seperti ini harus terus diburu," ujar Sahroni.

Legislator Fraksi Partai NasDem itu pun meminta aparat memperkuat koordinasi dan pengawasan di seluruh jalur masuk ke Indonesia guna memutus jaringan narkoba internasional sejak dari hulunya.