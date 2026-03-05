menu
SAIC Z7T Hadir Membawa Teknologi Canggih Huawei

SAIC Z7T bersiap mengaspal. Foto: saic

jpnn.com - Huawei bersama SAIC Motor bersiap memperkenalkan mobil anyar bernama SAIC Z7T, model bergaya coupe station wagon yang dijadwalkan meluncur pada akhir Maret.

SAIC Z7T akan menjadi station wagon pertama yang lahir dari ekosistem Harmony Intelligent Mobility Alliance (HIMA).

Aliansi itu dikenal sebagai proyek kolaborasi Huawei dengan sejumlah pabrikan otomotif, untuk menghadirkan kendaraan pintar berbasis teknologi digital.

Baca Juga:

Secara desain, Z7T tampil cukup mencolok. Mobil hadir dengan warna eksterior hijau gunung yang memberi kesan elegan sekaligus segar.

Detail seperti gagang pintu tersembunyi dan kaliper rem berwarna merah menambah aura sporty pada bodinya.

Bagian belakang mobil mengalami perubahan dibandingkan model Z7 reguler.

Baca Juga:

Desainnya dibuat lebih membulat dengan lampu belakang yang menyatu, sementara garis atap dibuat landai untuk menegaskan karakter coupe yang dinamis.

Hingga kini, dimensi lengkap kendaraan tersebut masih dirahasiakan oleh pabrikan.

