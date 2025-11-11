menu
Said Aldi Instruksikan PD AMPG Jawa Timur Rekrut 100 Ribu Kader Muda Golkar

Said Aldi Instruksikan PD AMPG Jawa Timur Rekrut 100 Ribu Kader Muda Golkar

Said Aldi Instruksikan PD AMPG Jawa Timur Rekrut 100 Ribu Kader Muda Golkar
Acara pelantikan PD AMPG Jawa Timur di Surabaya, pada Sabtu (8/11). Foto: dokumentasi PD AMPG

jpnn.com, SURABAYA - Ketua Umum Pimpinan Pusat Angkatan Muda Partai Golkar (PP AMPG) menginstruksikan Pimpinan Daerah (PD) AMPG Jawa Timur untuk merekrut 100 ribu kader muda Partai Golkar.

Hal itu merupakan salah satu langkah dan strategi untuk meningkatkan suara Partai Golkar pada Pemilihan Umum (Pemilu) di 2029 mendatang.

"Rekrutmen 100 ribu kader muda di Jawa Timur salah satu langkah strategis yang harus kita kerjakan. Sebab jika program ini berjalan dengan baik, maka Partai Golkar akan mudah untuk memenangkan Pemilu Tahun 2029 mendatang," ujar Said Aldi, pada Selasa (11/11).

Dia juga meminta Ketua PD AMPG Jawa Timur Adiel Muhammad Kananta agar bekerja sama dengan kader dan pengurus Partai Golkar di kabupaten/kota se-Jatim untuk bisa mewujudkan program rekrutmen 100 ribu kader Muda.

Said Aldi juga meminta seluruh OKP Kekaryaan dibawah naungan Partai Golkar untuk terus bergerak melakukan perekrutan dan pembinaan kader-kader muda Golkar agar tetap solid.

Mereka juga diharapkan bisa mengamankan seluruh Kebijakan Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

"Sudah saatnya hari ini kita bergerak, agar cita-cita meningkatkan suara Pemilu 2029 mendatang bisa tercapai. Tanpa pergerakan AMPG dan seluruh kader Muda rekrutmen 2 juta kader muda yang di arahkan Ketum Bahlil Lahadalia tak akan tercapai,” jelas Said. (mcr4/jpnn)

Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

