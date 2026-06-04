Banggar DPR Tegaskan Seharusnya Kurs USD Tidak Boleh Melebihi Batas Rp17.600
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Badan Anggaran (Banggar) Said Abdullah menyebut pelemahan nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) sudah melewati batas level psikologis. Pada Kamis (4/6), kurs USD sudah menembus Rp 18.000.
"Itu (kurs USD, red) seharusnya paling tinggi maksimal tidak boleh melebihi batas di Rp17.600," kata Said di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (4/6).
Legislator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menambahkan pelemahan rupiah disertai dengan penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) minus sekitar 3,04 persen pada perdagangan Kamis ini.
Said pun mendorong Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) mengeluarkan sinergi bauran fiskal dan moneter untuk menyikapi pelemahan rupiah yang disertai anjloknya IHSG.
"Manfaatkan itu (forum KSSK, red) sebaik-baiknya sambil mulai membenahi tata kelola di kebijakan fiskal," ujar Said.
Legislator asal Madura itu juga berharap agar para pelaku usaha dan investor membangun optimisme dengan meminta pemerintah melakukan mitigasi terhadap terus-menerus pelemahan rupiah ini.
"Mitigasinya itu sebenarnya bagaimana, sih, sesungguhnya pemerintah mampu membuat ekosistem kepastian hukum," kata dia.
Said mengatakan tata kelola kebijakan yang transparan juga bisa menjadi mitigasi pelemahan rupiah tak terus terjadi.
Ketua Banggar Said Abdullah berharap dilakukan sinergi bauran fiskal dan moneter menyikapi pelemahan rupiah.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- PDIP dan Fretilin Perkuat Dialog Demokrasi, Hasto Sebut Punya Platform Inklusif Sama
- Dadan Cs Ditahan Kejagung, Ketua Banggar Singgung Fokus BGN Seharusnya ke MBG
- IHSG dan Rupiah Masih Kompak Merosot Hari Ini
- Melambung, USD Sempat Tembus Rp 18.035
- Kamis Pagi, Rupiah Makin Tertekan, USD Tembus Rp 18.013
- Sekjen PDIP Tiba di Dili, Bahas Rencana Megawati ke Timor Leste Terima Penghargaan