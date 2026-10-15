Said Didu Berharap PKS di Garis Depan, Singgung Kerusakan Moral soal Gibran

jpnn.com, JAKARTA - Aktivis senior Said Didu berharap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengambil peran penting dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat sipil terkait persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.

Said menyampaikan hal itu saat mendatangi kantor DPP PKS bersama kelompok masyarakat sipil, Rabu (14/10).

Menurut Said, gerakan yang digagas pakar hukum tata negara Denny Indrayana tersebut tidak seharusnya dipandang sebatas persoalan politik. Dia menilai, isu itu berkaitan dengan moralitas dalam penyelenggaraan negara.

“Ini bukan lagi politik, ini adalah moral. Kalau kita gagal menyelesaikan ini, maka bangsa ini akan berlanjut terus dengan kerusakan moral yang terjadi,” kata Said.

Dia menyebut langkah Denny sebagai momentum untuk membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap persoalan etika dan moral dalam kehidupan berbangsa.

Said berharap partai politik turut mengambil tanggung jawab untuk memperjuangkan perbaikan tata kelola kekuasaan. Menurutnya, kepentingan politik tidak boleh mengesampingkan nilai-nilai moral.

“Kami masyarakat sipil mendorong betul partai politik berjuang bersama untuk membersihkan bangsa ini dari kerusakan moral yang dibikin untuk merebut kekuasaan,” ujarnya.

Secara khusus, Said berharap PKS berani berada di barisan terdepan dalam merespons aspirasi tersebut.