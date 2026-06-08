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Said Iqbal Bakal Dilantik Prabowo Hari Ini, Jabatannya Tinggi

Said Iqbal Bakal Dilantik Prabowo Hari Ini, Jabatannya Tinggi
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Presiden Partai Buruh Said Iqbal. Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Partai Buruh Said Iqbal bakal segera menjadi pejabat tinggi di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Pada Senin ini (8/6/2026), Presiden Prabowo akan melantik pria kelahiran 5 Juli 1958 itu untuk mengisi posisi jabatan yang masih berkaitan dengan latar belakangnya sebagai aktivis buruh.

Said Iqbal mengatakan bahwa informasi pelantikan itu didapat langsung dari Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

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“Jam 16.30 dilantik di istana. Ditelepon semalam oleh Pak Seskab Letkol Teddy,” ucap Said saat dihubungi JPNN.com pada Senin pagi.

Dia mengaku bakal mengisi posisi sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan.

“Kedudukannya setingkat menteri sesuai Perpres Nomor 137/2024 (Perpres tentang Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden,” tuturnya.

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Sebelumnya, Mensesneg Prasetyo Hadi memberi sinyal bahwa Presiden Partai Buruh Said Iqbal akan masuk kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Sedang kami diskusikan,” ujar Prasetyo.(mcr4/jpnn)

Presiden Partai Buruh Said Iqbal bakal dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (8/6) hari ini. Posisinya khusus.


Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

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