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Said Iqbal hingga Nanik Merapat ke Istana untuk Dilantik Prabowo

Said Iqbal hingga Nanik Merapat ke Istana untuk Dilantik Prabowo
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Ketua Umum KSPI Said Iqbal di Istana Negara, pada Senin (8/6). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah tokoh mendatangi Istana Negara, Jakarta Pusat, jelang pelantikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pantauan JPNN.com di lokasi, yang sudah tampak hadir, yakni Presiden Partai Buruh Said Iqbal, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang, Wakil Kepala BGN Trenggono dan Agustina.

Said dan Trenggono mengenakan jas hitam, dasi biru muda, lengkap dengan peci hitam.

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Sementara Nanik dan Agustina menggunakan kebaya untuk pelantikan.

Said mengatakan dirinya dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya untuk dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden Republik Indonesia untuk Bidang Ketenagakerjaan.

“Kalau menurut Perpres Nomor 137 Tahun 2024 atau 106 Tahun 2025, eh kedudukan setingkat dengan menteri,” ucap Said.

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Dia mengaku akan memberikan banyak masukan kepada presiden bila diminta maupun tidak diminta.

Terkait alasan bergabung ke kabinet, Said menuturkan sudah berdiskusi dengan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Sejumlah tokoh mendatangi Istana Negara, Jakarta Pusat, jelang pelantikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

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