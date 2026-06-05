Said Iqbal Kabarnya Bakal Dapat Jatah Kursi di Kabinet, Posisinya...

jpnn.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal dikabarkan bakal mendapat jatah kursi di kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini diperkuat sinyal dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat menjawab pertanyaan wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

"Sedang kami diskusikan (Said masuk kabinet, red)," kata Prasetyo.

Dia bahkan menyampaikan bahwa posisi yang kemungkinan bakal dijabat Said Iqbal berkaitan dengan bidang buruh dan tenaga kerja yang selama ini menjadi fokus perjuangannya.

"Ya, kemungkinan berkaitan dengan tentunya perjuangan beliau selama ini. Buruh, tenaga kerja," ucap Prasetyo.

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Walakin, dia belum merinci jabatan yang akan diberikan kepada Said Iqbal.

Dia menegaskan pembahasan mengenai penugasan tersebut masih berlangsung.