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Said Iqbal Kabarnya Bakal Dapat Jatah Kursi di Kabinet, Posisinya...

Said Iqbal Kabarnya Bakal Dapat Jatah Kursi di Kabinet, Posisinya...
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Presiden Partai Buruh Said Iqbal memberikan keterangan kepada media di depan Gedung MPR/DPR/DPD RI, Rabu (15/6). Foto: Arsip/JPNN

jpnn.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal dikabarkan bakal mendapat jatah kursi di kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini diperkuat sinyal dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat menjawab pertanyaan wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Said Iqbal Kabarnya Bakal Dapat Jatah Kursi di Kabinet, Posisinya...Ketua Umum DPP KSPSI Jumhur Hidayat saat bertemu Wakil Ketua DPRI Sufmi Dasco Ahmad, Mensesneg Prasetyo, Seskab Letkol Teddy Indra Wijaya dan beberapa pimpinan buruh seperti Said Iqbal, Andi Gani beberapa waktu lalu. Foto: Dok. KSPSI

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"Sedang kami diskusikan (Said masuk kabinet, red)," kata Prasetyo.

Dia bahkan menyampaikan bahwa posisi yang kemungkinan bakal dijabat Said Iqbal berkaitan dengan bidang buruh dan tenaga kerja yang selama ini menjadi fokus perjuangannya.

"Ya, kemungkinan berkaitan dengan tentunya perjuangan beliau selama ini. Buruh, tenaga kerja," ucap Prasetyo.

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Walakin, dia belum merinci jabatan yang akan diberikan kepada Said Iqbal.

Dia menegaskan pembahasan mengenai penugasan tersebut masih berlangsung.

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal dikabarkan bakal mendapat jatah kursi di kabinet pemerintahan Prabowo Subianto. Posisinya terkait ini.

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