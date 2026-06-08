Said Iqbal Minta Purbaya Mengenolkan Pajak THR, Pensiun dan Pesangon
jpnn.com, JAKARTA - Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal mengusulkan perluasan insentif pajak bagi pekerja.
Said meminta Kementerian Keuangan meniadakan pajak pada Tunjangan Hari Raya (THR), jaminan pensiun dan uang pesangon.
Usulan ini disampaikan langsung kepada Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, bersamaan dengan pembahasan pajak JHT.
Menurut Iqbal, THR, jaminan pensiun dan uang pesangon menjadi benteng terakhir pertahanan ekonomi bagi buruh dan keluarganya.
"Kami minta pajak THR, pensiun, dan pajak pasangon yang merupakan pendapatan terakhir pertahanan terakhir buruh juga dinolkan," ujar Said Iqbal di kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu (8/7).
Said menilai pendapatan tersebut seharusnya diterima utuh oleh rakyat sebagai bentuk jaminan sosial.
Dia menilai negara seharusnya hadir memberikan bantuan, bukan mengambil bagian dari dana cadangan hidup pekerja.
Uang pesangon sering kali menjadi tumpuan utama buruh saat menghadapi pemutusan hubungan kerja.
Said Iqbal mengusulkan meniadakan pajak pada Tunjangan Hari Raya (THR), jaminan pensiun dan uang pesangon.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Bertemu Purbaya, Said Iqbal Sampaikan Keluhan Buruh Soal Pajak Pencairan Dana JHT
- Menkeu Purbaya Ogah Perpanjang Tenor Dana SAL Himbara
- Defisit Semester I 2026 0,76 Persen dari PDB, Menkeu Purbaya Sentil Pengamat
- Penerimaan Pajak Semester I-2026 Tembus Rp1.035 T, Tumbuh 24,6 Persen dari Tahun Lalu
- Penjelasan Lengkap soal Dugaan PHK Massal pada Pegawai Tokopedia
- Waduh, Purbaya Ungkap Proyeksi Defisit APBN 2026 Melebar Jadi 2,85%