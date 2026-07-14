Said Iqbal Sidak PT Moya Indonesia, Soroti Kelalaian K3 dan Pelanggaran BPJS Ketengakerjaan

jpnn.com - Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal melakukan inspeksi mendadak (sidak) terkait insiden meninggalnya tiga pekerja PT Moya Indonesia.

Para korban diduga meninggal dunia akibat adanya kelalaian serius terkait standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada proyek yang tengah dikerjakan perusahaan tersebut.

Insiden maut tersebut merenggut nyawa tiga orang pekerja, termasuk di antaranya satu orang warga negara asing (WNA).

Setelah melakukan pertemuan dengan jajaran pimpinan PT Moya Indonesia, Said mengonfirmasi secara administratif perusahaan memang memiliki prosedur K3.

Meski demikian, Said menegaskan fakta yang ditemukan di lapangan justru menunjukkan indikasi kelalaian yang fatal.

Merujuk pada keterangan petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Kapolsek Cipayung, ketiga pekerja tersebut masuk ke dalam sebuah lubang dengan kedalaman mencapai tujuh meter.

Namun, mereka diketahui hanya mengenakan kaos dan celana panjang tanpa peralatan pelindung yang memadai saat bertugas.

Berdasarkan penyelidikan awal, para pekerja tersebut diduga mengalami kekurangan oksigen saat berada di kedalaman lubang tersebut.