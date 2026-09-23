Said Komisi XI Nilai Pembentukan Omnibus Law Baru Sektor Keuangan Belum Diperlukan

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Said Abdullah menilai pembentukan pembentukan Omnibus Law Sektor Keuangan belum mendesak dilakukan, karena Indonesia telah memiliki regulasi sejenis yang komprehensif.

Toh, dia mengingatkan bahwa hukum dibentuk untuk memberikan kepastian tentang aturan yang berlaku bagi semua pihak.

"Bila produk hukum sering berubah-ubah juga akan memberikan ketidakpastian aturan itu sendiri," ujar Said kepada awak media, Rabu (23/9).

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Ketua Banggar DPR RI itu menjelaskan bahwa regulasi sektor finansial muncul dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Menurutnya, aturan tersebut telah menjangkau penguatan kelembagaan, perlindungan konsumen, akumulasi dana jangka panjang, hingga pengaturan aset kripto dan teknologi finansial.

Selain itu, pelaksanaan UU P2SK yang baru berjalan belum genap tiga tahun, masih memerlukan waktu agar asas manfaat terasa menyeluruh.

Said mengatakan perubahan regulasi yang terlalu cepat dikhawatirkan dapat membebani para pelaku pasar.

"Wacana pembentukan Omnibus Law Sektor Keuangan yang baru, kami khawatirkan menjadi sinyal ke pasar bahwa regulasi berubah-ubah dengan cepat, padahal dari pemberlakuan UU P2Sk tahun 2023 berkonsekuensi terhadap para pelaku pasar untuk menyesuaikan diri, termasuk merubah model bisnis, serta investasi baru," lanjut Ketua DPP PDI Perjuangan itu.