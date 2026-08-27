menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Said PDIP Harap Suksesi Kepemimpinan di NU Tak Berwatak Pragmatis & Transaksional

Said PDIP Harap Suksesi Kepemimpinan di NU Tak Berwatak Pragmatis & Transaksional

Said PDIP Harap Suksesi Kepemimpinan di NU Tak Berwatak Pragmatis & Transaksional
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Politikus PDI Perjuangan yang juga Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah. Foto: Dokumentasi pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah menyinggung pentingnya menjaga nilai dasar yang diwariskan para pendiri atau muasis Nahdlatul Ulama (NU) menyambut Muktamar ke-35 organisasi tersebut.

Ketua Banggar DPR RI itu berharap NU tidak terjebak dalam arus politik praktis dalam mencari pemimpin organisasi keagamaan itu. 

?"Jangan sampai NU tergoda dalam hingar-bingar politik. Termasuk, jangan pula membawa suksesi kepemimpinan NU seperti layaknya suksesi pemimpin politik yang berwatak pragmatis-transaksional," ujar Said kepada awak media, Rabu (26/8).

Baca Juga:

Adapun, PBNU pada 27–31 Agustus 2026 bakal menggelar Muktamar ke-35 untuk menentukan pemimpin baru di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur.

Said mengatakan kedigdayaan NU berakar dari tradisi intelektual, komunitas pesantren, dan kearifan lokal yang hidup secara organik. 

Oleh karena itu, ujarnya, keteladanan para pemimpin ke depan harus bersumber dari nilai spiritual dan moral kuat yang ditanamkan pendiri.

Baca Juga:

?"NU didirikan dengan penuh tirakat dan jalan spiritual," kata Said.

Dia mencontohkan bagaimana tradisi tawadu para ulama senior dan muasis dalam memilih pemimpin.

Ketua DPD PDIP Jawa Timur Said Abdullah berharap NU tidak terjebak dalam arus politik praktis dalam mencari pemimpin.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI