Said: Selamat' Ultah Pak Presiden, Jangan Lupa Keppres Peralihan PPPK 35+ ke PNS

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan genap 75 tahun pada 17 Oktober nanti. Menjelang hari istimewa itu, berbagai harapan dihaturkan PPPK usia 35 tahun ke atas.

Mereka mendoakan Presiden Prabowo bisa memberikan payung hukum bagi PPPK 35+ jadi PNS. Tanpa regulasi, PPPK usia 35 tahun plus akan menghabiskan waktunya menjadi pegawai kontrak hingga pensiun.

"Di hari ultah Pak Presiden inilah kami meminta agar ada PP atau Keppres untuk peralihan guru PPPK 35+ ke PNS," kata Ketua P-PPPK Kota Pekanbaru Riau Said Syamsul Bahri kepada JPNN, Selasa (13/10/2026).

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Menurut Said, sangat wajar bila Presiden Prabowo memberikan guru PPPK 35+ kado spesial berupa PP atau Keppres perallihan ke PNS. Selama mengikuti pilpres, Prabowo selalu mengampanyekan akan memperhatikan nasib guru honorer.

Saat ini yang menjadi PPPK sebagian besar berlatar belakang guru honorer. Padahal, seharusnya guru honorer K2 jatahnya PNS, tetapi malah dialihkan ke PPPK.

Kini dengan adanya' kebijakan pengangkatan PPPK menjadi PNS, guru PPPK 35+ minta diakomodasi seperti halnya dengan dosen PPPK.

Dia mengungkapkan pada PP 26 Tahun 2026 tentang Pengalihan Dosen PPPK ke PNS, syarat usia pada Bab II Pasal 5 poin b menyatakan satu tahun mau pensiun masih bisa daftar peralihan ini.

"Kenapa PP yang sama ini tidak diterbitkan juga untuk kami guru yang tua-tua yang hari ini berusia jauh di atas 35 tahun plus," kata Said.