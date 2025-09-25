Saidin Ali Diduga Tenggelam di Sungai Musi, Tim SAR Lakukan Pencarian
jpnn.com, PALEMBANG - Saidin Ali (41), warga Kelurahan Muara Lakitan, Kecamatan Muara Lakitan dilaporkan tenggelam di Sungai Musi, Rabu (24/09/2025) sekitar pukul 22.00 WIB.
Kejadian berawal saat korban berpamitan untuk mencari ikan di sungai dengan cara menjaring menggunakan perahu sampan. Namun, hingga pagi hari korban tidak kunjung pulang ke rumah.
Keluarga yang khawatir langsung mencari keberadaan korban. Namun, hanya ditemukan perahu dan perlengkapan untuk mencari ikan, diduga kuat korban jatuh dan tenggelam di Sungai Musi.
"Saat ini pencarian masih dilakukan bersama Tim SAR Gabungan yang terdiri dari Basarnas Pos SAR Lubuk Linggau, TNI/Polri, BPBD, Tagana, pemerintah desa dan masyarakat," ungkap Kepala Kantor SAR Palembang Raymond Konstantin, Kamis (25/9/2025).
Metode pencarian dilakukan dengan membagi Tim SAR Gabungan menjadi dua Search And Rescue Unit (SRU).
"SRU 1 melakukan pencarian dengan cara penyisiran menggunakan perahu karet disekitar lokasi kejadian hingga radius 2 KM² serta melakukan manuver perahu karet di lokasi-lokasi yang dicurigai," ujar Raymond.
Manuver dimaksudkan untuk menciptakan gelombang air yang dapat mengangkat benda-benda yang berada didalam air termasuk korban yang kemungkinan ada didalamnya.
"Sedangkan SRU 2 melakukan pencarian dengan cara penyelaman disekitar lokasi kejadian. Namun, hingga saat ini korban masih belum ditemukan," tutup Raymond.. (mcr35/jpnn)
Redaktur : Dedi Yondra
Reporter : Cuci Hati
