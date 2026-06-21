Saiful Mujani, Arafah Rianti hingga Wali Band Raih Penghargaan IKALUIN Award 2026

jpnn.com - UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bersama Ikatan Alumni (IKALUIN) sukses menggelar malam penganugerahan IKALUIN Award 2026 di Auditorium Harun Nasution pada Sabtu (20/6).

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan bakti nyata para alumni lintas generasi, mulai dari era ADIA, IAIN, hingga UIN Jakarta, yang dinilai memberikan dampak nyata bagi kemanusiaan.

Perhelatan akbar ini menyoroti prestasi gemilang para alumni di berbagai latar belakang profesi yang telah memberikan kontribusi besar bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Ketua Umum IKALUIN Jakarta Ace Hasan Syadzily menyampaikan para penerima penghargaan merupakan sosok yang sangat layak.

Ace menyebut para figur ini telah melalui proses seleksi dan penilaian oleh tim independen sebelum akhirnya terpilih sebagai nominator dan pemenang.

“Kami memberikan penghargaan kepada tokoh-tokoh dari alumni IAIN/UIN yang kami nilai memberikan satu kontribusi yang sangat positif," kata Ace.

Baca Juga: Satu Triliun

Ace menambahkan penganugerahan ini diharapkan menjadi pemantik semangat bagi seluruh lulusan universitas tersebut.

Alumni termotivasi untuk terus menunjukkan eksistensi dan secara konsisten mengamalkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh di bangku kuliah.