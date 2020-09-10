Saingi Google Maps, Waze Siap Hadirkan Fitur Ikon Lampu Lalu Lintas
jpnn.com - Aplikasi navigasi GPS, Waze meluncurkan fitur ikon lampu lalu lintas yang sudah lama dinanti oleh para pengemudi.
Fitur tersebut kabarnya akan disebar ke publik secara bertahap. Namun, ketersediaan fitur itu belum merata di semua wilayah.
Dikutip dari GSMArena, Sabtu (13/6) waktu setempat, Waze mengonfirmasi bahwa fitur itu masih dalam tahap uji coba sebelum memulai peluncuran yang lebih luas.
Komentar warganet di berbagai utas Reddit tentang fitur lampu lalu lintas Waze menunjukkan bahwa fitur tersebut menjadi perbincangan karena belum semua pengguna bisa menggunakan fitur tersebut.
Lebih jauh, fitur lampu lalu lintas sendiri bukanlah hal baru. Sebab, beberapa aplikasi navigasi lain termasuk Google Maps telah memilikinya sejak lama.
Waze adalah platform navigasi berbasis komunitas, atau crowdsource, pengguna diizinkan untuk melaporkan kondisi terkini lalu lintas, misalnya lokasi kemacetan.
Laporan-laporan dari pengguna akan berguna untuk pengguna lainnya untuk mengambil keputusan seperti mengambil rute alternatif.
Pengguna juga bisa melaporkan perubahan-perubahan lainnya yang berkaitan dengan lalu lintas, misalnya informasi harga tol sampai jalur kebijakan Ganjil-Genap di Jakarta. (Antara/jpnn)
Aplikasi navigasi GPS, Waze meluncurkan fitur ikon lampu lalu lintas yang sudah lama dinanti oleh para pengemudi.
Redaktur & Reporter : Dedi Sofian
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