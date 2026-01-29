Saingi Samsung, Honor Siapkan Ponsel Lipat Berukuran Besar

jpnn.com - Honor diam-diam tengah mengembangkan ponsel lipat dengan layar berukuran lebih besar.

Ponsel lipat itu dipersiapkan untuk melawan para rivalnya yang sudah terlebih dahulu hadir seperti Samsung dan Apple.

GSM Arena pada Kamis, melaporkan ponsel itu disebut-sebut akan mengusung rasio aspek 4:3, format yang dirumorkan menjadi tren baru di segmen ponsel lipat pada 2026.

Rasio tersebut membuat ponsel itu lebih lebar dibanding Magic Vs3 saat ini.

Berbeda dengan strategi Samsung yang diperkirakan tetap mempertahankan lini berbeda untuk setiap segmen harga, Honor justru disebut mengganti lini Magic Vs yang lebih terjangkau dengan model baru tersebut.

Apple dirumorkan memakai pendekatan ini untuk satu-satunya model ponsel lipat pertamanya, sementara Samsung disebut menerapkannya pada model Z Fold kelas premium yang posisinya berada di antara Z Fold8 dan Z TriFold.

Sementara itu, seorang pembocor di platform Weibo menyebut Honor juga menyiapkan perubahan besar pada lini ponsel lipat lainnya.

Seri Magic Vs dikabarkan akan dihentikan dan digantikan model ponsel lipat baru.