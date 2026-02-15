Sajama Cut Kembali Gelar Recollecting 5, Rimba Hingga Turbokidz Terlibat

jpnn.com, JAKARTA - Band rock alternatif, Sajama Cut kembali menggelar Recollecting 5 di Coma, M Bloc, Jakarta Selatan pada 15 Februari 2026.

Recollecting 5 merupakan edisi kelima dari seri konser reguler yang berfokus pada perayaan talenta-talenta baru, band-band underrated, serta lintas disiplin kreatif.

Konser yang dimulai pukul 17.00 WIB tersebut terbuka untuk umum dan gratis.

Sejak pertama kali digelar, Recollecting telah berkembang menjadi ruang kurasi yang penting dalam ekosistem musik independen Indonesia.

Seri ini sebelumnya menghadirkan nama-nama seperti Seaside, Ade Paloh, Crayola Eyes, Bin Idris, Adrian Yunan (Efek Rumah Kaca), Holy City Rollers, dan sejumlah musisi serta band lain yang merepresentasikan keberagaman ekspresi kreatif di luar arus utama.

Pada edisi kelima ini, Sajama Cut tampil sebagai tuan rumah sekaligus penampil utama, dengan deretan pengisi acara yang mencerminkan semangat lintas genre dan medium.

Recollecting 5 siap menghadirkan penyair Rae Fadillah, musisi Aldrian Risjad (yang juga dikenal sebagai gitaris Sajama Cut), band heavy metal Mothrahead (yang di dalamnya terdapat Arta Kurnia, bassist Sajama Cut) serta dua talenta yang namanya sudah tidak asing lagi, Rimba dan Turbokidz.

Perpaduan tersebut diharapkan menciptakan dialog artistik yang cair antara musik, puisi, dan energi panggung yang berbeda-beda.