Sajama Cut Lepas Absolute Sadness, Lagu yang Lama Tersimpan

jpnn.com, JAKARTA - Seusai membuka rangkaian Cowabunga Deluxe melalui Debu-Debu Intan (feat. Sunwich), Sajama Cut kini menghadirkan Absolute Sadness.

Adapun Absolute Sadness merupakan sebuah lagu yang selama ini tersimpan sejak proses rekaman Cowabunga.

Ditulis dan direkam dalam sesi yang sama dengan album tersebut, Absolute Sadness akhirnya dikeluarkan dari arsip Sajama Cut dan diperkenalkan sebagai single tersendiri.

Lagu tersebut menjadi salah satu bagian yang selama ini belum terdengar dari dunia kreatif di balik Cowabunga.

Pentolan Sajama Cut, Marcel Thee mengatakan bahwa Absolute Sadness memang selalu terasa sebagai bagian dari semesta Cowabunga, tetapi memiliki arah emosional yang cukup berbeda untuk berdiri sendiri.

"Absolute Sadness selalu terasa seperti datang dari dunia yang sama, tapi berjalan ke arah yang sedikit berbeda. Rasanya lagu ini pantas mendapatkan perhatian sendiri, bukan sekadar menjadi bonus track,” kata Marcel Thee.

Keputusan untuk menyimpan lagu tersebut hingga sekarang juga membuat kehadirannya dalam Cowabunga Deluxe terasa lebih dari sekadar tambahan materi.

Sajama Cut melihatnya sebagai bagian yang melengkapi proses kreatif album yang dirilis setahun sebelumnya.