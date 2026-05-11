Sajikan Menu Khas Padang-Jawa, Ambo Jowo Obati Rindu Perantau akan Masakan Kampung

jpnn.com, JAKARTA - Rumah makan Ambo Jowo resmi dibuka di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, pada Minggu (10/5), dengan menghadirkan konsep kuliner yang memadukan cita rasa khas Padang dan Jawa dalam satu tempat.

Restoran yang didirikan oleh Farid dan Diny itu menawarkan pengalaman bersantap dengan cita rasa rumahan yang terinspirasi dari resep keluarga turun-temurun.

Farid mengatakan pembukaan resmi tersebut menjadi langkah awal Ambo Jowo untuk memperkenalkan kekayaan kuliner Nusantara kepada masyarakat Jakarta.

Menurut Farid, Ambo Jowo hadir dengan konsep yang belum banyak ditemui, yakni menggabungkan hidangan Padang dan Jawa yang dapat dipilih dan dipadukan dalam satu piring.

Ide membuka rumah makan itu muncul dari pengalaman pribadi Diny yang berasal dari Semarang, dan telah lama tinggal di Jakarta.

"Saya suka makanan kampung dan agak susah menemukan makanan rumah di Jakarta. Makanya saya ingin orang-orang yang merantau bisa makan masakan rumah mereka di sini,” ujar Diny.

Farid menjelaskan, menu Padang di Ambo Jowo tidak hanya menyajikan hidangan populer, tetapi juga makanan khas yang biasa hadir dalam acara adat dan pertemuan keluarga di Sumatera Barat.

“Masakan Padang yang kami sajikan di sini bukan yang biasa ditemukan di rumah makan Padang pada umumnya. Ada menu-menu yang biasanya hanya keluar saat upacara adat atau acara keluarga,” katanya.