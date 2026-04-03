SAKA Catat Hasil Positif dari Pengeboran Sumur di WK Pangkah, Begini Datanya

jpnn.com - PT Saka Energi Indonesia (SAKA), perusahaan hulu migas bagian dari Subholding Gas Pertamina melalui Saka Indonesia Pangkah Limited (SIPL), menuntaskan pengeboran sumur pengembangan UPA-17ST di Lapangan Ujung Pangkah, Wilayah Kerja (WK) Pangkah, di perairan laut Jawa Timur.

Berdasarkan hasil uji sumur yang dilaksanakan pada 29 Maret 2026, sumur UPA-17ST menghasilkan 2.443 barel minyak per hari (BOPD) serta 3,72 juta standar kaki kubik gas per hari (MMSCFD) associated gas.

Direktur Operasi SAKA Achmad Agus Miftakhurrohman dalam keterangan di Jakarta, Jumat (3/4//2026), menyampaikan keberhasilan pengeboran ini menjadi pencapaian penting bagi perusahaan di WK Pangkah.

"Keberhasilan pemboran sumur UPA-17ST merupakan pencapaian penting terkini setelah sebelumnya SAKA juga berhasil melakukan pemboran dan put onstream sumur pengembangan lainnya, yaitu Sumur SID-05," ujarnya.

Hasil uji produksi, lanjut Achmad Agus, menunjukkan kinerja yang sangat positif dan sumur tersebut telah berhasil onstream sebagai bagian dari upaya meningkatkan produksi guna mendukung pemenuhan kebutuhan energi nasional.

Capaian ini menunjukkan bahwa Lapangan Ujung Pangkah, sebagai lapangan pertama yang dikembangkan di WK Pangkah, masih memiliki potensi signifikan untuk terus berkontribusi terhadap peningkatan produksi di wilayah Jawa Timur, ujarnya menambahkan.

Pengeboran UPA-17ST dimulai pada 12 Oktober 2025 dari Well Head Platform-A (WHP-A) menggunakan Rig Jack Up SinoOcean Peace dan berhasil diselesaikan pada 28 Desember 2025, dilanjutkan dengan Well Intervention (WLI) termasuk stimulasi untuk mengoptimalkan produksi sumur serta memastikan aliran hidrokarbon dari reservoir ke permukaan dapat berlangsung dengan baik.

Sumur tersebut telah memasuki tahap uji produksi untuk menentukan laju produksi optimal yang terintegrasi ke sistem produksi lapangan.