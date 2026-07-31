SAKA Genjot Eksplorasi WK Pekawai, Bidik Cadangan Migas Baru di Kalimantan Timur

jpnn.com, JAKARTA - PT. Saka Energi Indonesia (SAKA) terus memperkuat langkah eksplorasi demi menemukan cadangan minyak dan gas bumi baru.

Salah satu fokus utamanya ialah Wilayah Kerja (WK) Pekawai di Kalimantan Timur, yang dinilai memiliki prospek menjanjikan untuk menambah pasokan energi nasional.

Perusahaan hulu migas yang merupakan bagian dari PGN Subholding Gas Pertamina itu menargetkan pengeboran satu sumur eksplorasi pada kuartal III 2026.

Langkah itu menjadi bagian dari strategi membuka potensi sumber daya migas baru sekaligus memperkuat ketahanan energi Indonesia.

Direktur Eksplorasi dan Pengembangan SAKA, Fuji Koesumadewi, mengatakan WK Pekawai merupakan salah satu aset eksplorasi strategis yang terus dikembangkan secara bertahap melalui berbagai kajian geologi dan geofisika.

Sejak dipercaya menjadi operator WK Pekawai pada 2018 dengan skema gross split, SAKA mengelola wilayah seluas 1.555 kilometer persegi yang mencakup area darat dan lepas pantai.

Dari hasil eksplorasi, perusahaan telah mengidentifikasi dua prospek utama, yakni Prospek Saka Manpatu (SM)-1 dan Prospek Hanna.

Upaya tersebut diperkuat melalui kerja sama dengan Pertamina Hulu Mahakam (PHM) sejak 2022 untuk mematangkan kedua prospek.