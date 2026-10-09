Sakinah Mawaddah Warahmah Bawa Drama Keluarga Lewat Lambat

jpnn.com, JAKARTA - Band hardcore punk asal Bogor, Sakinah Mawaddah Warahmah, merilis single terbaru yang diberi judul Lambat.

Lagu itu menjadi bagian dari rangkaian materi yang dipersiapkan untuk album baru mendatang..

Berbeda dari lagu hardcore punk pada umumnya yang sering mengangkat isu sosial-politik, Sakinah Mawaddah Warahmah justru memilih potret sederhana dari kehidupan sehari-hari sebagai tema utama.

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Lewat lagu Lambat, Sakinah Mawaddah Warahmah menangkap momen kepanikan keluarga di pagi hari saat bersiap-siap keluar rumah.

Drama rutinitas itu digambarkan melalui kontras antara satu orang yang terus terburu-buru sementara anggota keluarga lainnya masih santai.

Lirik lagu dibangun dari percakapan otentik yang sangat akrab di telinga masyarakat, seperti teriakan “cepetan dong”, keluhan “kita sudah terlambat”, hingga pertanyaan polos dari anak berusia 7 tahun bernama Zea, “kenapa, Mama?”.

Kombinasi lirik yang jenaka dengan energi musik hardcore punk yang menghentak mengubah ketegangan domestik itu menjadi sebuah sajian yang menghibur, seru, penuh semangat, dan mudah diingat.

Inspirasi di balik lagu Lambat sangat dekat dengan realitas kehidupan pernikahan dan keluarga. Wulan Estriyani (Mama) mengungkapkan bahwa situasi dalam lagu Lambat sangat relevan bagi kebanyakan keluarga.