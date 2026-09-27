Sakit Hati Diceraikan, SB Siramkam Air Keras terhadap Mantan Istri, Korban Meninggal

jpnn.com - Seorang pria berinisial SB (56) ditangkap personel Polsek Jambi Selatan, Kota Jambi lantaran menyiram mantan istri sirinya dengan air keras hingga korban, K (44) meninggal dunia.

Kasus penyiraman air keras oleh SB terhadap mantan istrinya terjadi pada Agustus 2026 lalu.

"Kami telah mengamankan pria berinisial SB (56) yang menyiram mantan istri sirinya menggunakan air keras," kata Kapolsek Jambi Selatan AKP Taroni Zebua, Sabtu (26/9/2026).

Menurut Kapolsek, korban tega menganiaya mantan istri gegara sakit hati dan tidak terima diceraikan.

Kasus itu berhasil diungkap anggota Reserse Kriminal Polsek Jambi Selatan yang dibantu Ditreskrimum Polda Jambi dan Satreskrim Polresta Jambi. Pelaku BS ditangkap pada Jumat (25/9/2026).

AKP Taroni mengatakan peristiwa itu terjadi pada Sabtu, 15 Agustus 2026, sekitar pukul 22.45 WIB di Jalan Baru RT 20, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi.

Awalnya korban yang saat itu baru saja pulang belanja, berdiri di pinggir jalan.

Korban secara tiba tiba didatangi pelaku yang kemudian langsung menyiramkan air keras ke tubuh korban.