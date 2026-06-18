Sakit Hati Motif Eks Karyawan Gasak Uang Bos Rp 3 Miliar
jpnn.com, SERANG - Seorang eks karyawan bersama temannya membobol rumah mantan bosnya di Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, Banten.
Ketiga pelaku ditangkap Polres Serang pada Selasa (16/6) malam.
Kapolres Serang AKBP Andri Kurniawan menyatakan ketiganya sempat buron selama dua pekan seusai melancarkan aksinya pada Rabu (3/6).
"Berdasarkan informasi yang kami peroleh serta hasil penyelidikan anggota, pelaku utama berhasil diketahui identitas nya dan ditangkap oleh Unit Reskrim Polsek Kopo bersama Tim Resmob Polres Serang," katanya, Kamis.
Ketiga pelaku yang diamankan adalah SA (29) warga Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, yang merupakan mantan karyawan korban sekaligus otak pencurian, serta AR alias Meong (28) dan AH alias Kodok (29) warga Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang.
Kapolres menjelaskan motif di balik aksi nekat ini dilatari oleh rasa sakit hati tersangka SA.
Saat masih bekerja di tempat distributor buah milik korban yang bernama Sumaliah (46), SA merasa tidak puas karena menerima gaji yang dinilai lebih kecil dibandingkan karyawan lainnya.
Terkait modus operandi, masing-masing pelaku memiliki peran berbeda. Tersangka SA masuk ke rumah korban dengan membobol plafon atap, kemudian mengambil uang di dalam lemari.
Seorang eks karyawan bersama temannya membobol rumah mantan bosnya. Rp 3 miliar digasak pelaku.
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