Sakit Hati Motif Pembunuhan Sukarelawan MBG, Begini Kejadiannya

jpnn.com, BENGKULU - Satreskrim Polresta Bengkulu melakukan prarekonstruksi di lokasi kejadian kasus pembunuhan terhadap sukarelawan di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kelurahan Padang Serai.

Korban diketahui bernama Indo Melvi Yunandatia.

Prarekonstruksi tersebut dilakukan sebagai bagian dari pendalaman penyidikan sebelum rekonstruksi resmi dilakukan guna mengungkapkan rangkaian peristiwa yang menyebabkan korban Indo Melvi meninggal dunia.

"Satreskrim Polresta Bengkulu telah melakukan prarekonstruksi di lokasi kejadian untuk mengetahui kejadian sebenarnya yang nantinya disampaikan oleh Kapolresta Bengkulu saat press release," kata Kasi Humas Polresta Bengkulu Iptu Endang Sudrajat, Rabu.

Dia menyebut prarekonstruksi tersebut dilakukan oleh penyidik Satreskrim Polresta Bengkulu bersama tim Inafis menelusuri sejumlah adegan yang berkaitan dengan awal mula korban bertemu dengan terduga pelaku berinisial RU hingga korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

Untuk kegiatan prarekonstruksi merupakan tahapan awal yang dilakukan penyidik untuk menguji dan mencocokkan keterangan, barang bukti, serta rangkaian dugaan peristiwa di lapangan.

"Prarekonstruksi di lokasi kejadian ditemukannya mayat. Ada beberapa kegiatan ataupun adegan-adegan penting yang dilakukan, yang saat ini masih belum bisa kami sampaikan karena masih didalami oleh pihak penyidik," ujar dia.

Menurut dia, dengan adanya prarekonstruksi tersebut penyidik melakukan melakukan pengujian terhadap fakta-fakta yang telah dikumpulkan dan hasilnya nanti diharapkan dapat membantu memperjelas hubungan antara keterangan saksi, terduga pelaku, kondisi lokasi, serta barang bukti yang ditemukan dalam perkara dugaan pembunuhan tersebut.