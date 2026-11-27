Sakit Kepala Sejak Shin Tae-yong Datang, Shayne Pattynama Belum Juga Main di Persija
jpnn.com - Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong mengungkapkan bek naturalisasi Shayne Pattynama masih mengalami sakit kepala. Gangguan kesehatan tersebut sudah dialami sang pemain sejak Shin mulai menangani Macan Kemayoran.
Kondisi itu pula yang membuat Shayne belum mendapatkan kesempatan tampil di Super League 2026/2027.
Shin Tae-yong menjelaskan, Shayne beberapa kali mengeluhkan sakit kepala hingga harus menjalani pemeriksaan medis. Berdasarkan pertimbangan tersebut, bek kiri Persija itu disarankan beristirahat dan tidak memaksakan diri untuk bermain.
"Mengenai Shayne, terkait masalah pada kepalanya, bahkan sejak saya tiba, dia sudah beberapa kali mengalami sakit kepala. Saat itu juga terdapat pendapat medis yang menyatakan bahwa ia mengalami masalah kesehatan dan membutuhkan istirahat," kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers menjelang laga lawan Garudayaksa FC.
Mantan pelatih Timnas Indonesia itu menegaskan masalah kesehatan Shayne hingga kini belum sepenuhnya pulih. Tim pelatih pun belum berani mengambil risiko dengan memaksakan sang pemain kembali merumput.
"Hingga saat ini, karena masih terdapat kondisi yang tidak normal pada kepalanya, dia masih harus menjalani masa istirahat," ujar Shin.
Dia menambahkan kesehatan pemain menjadi prioritas utama. Persija akan terus memantau perkembangan Shayne sebelum memutuskan kapan sang pemain bisa kembali bermain.
“Kami akan terus memantau dan melihat bagaimana perkembangan kondisinya ke depan,” tambahnya.
Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong mengungkapkan Shayne Pattynama mengalami sakit kepala yang menjadi alasan dirinya belum menurunkan pemainnya itu.
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