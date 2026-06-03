Saksi Fakta Ungkap PLK Tidak Punya Aspek Legal Gugat Kemenkum di Sidang PTUN Jakarta
jpnn.com, JAKARTA - Gugatan Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK) yang tengah disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta kembali menguak persoalan legalitas organisasi tersebut.
Dalam sidang lanjutan gugatan yang dilayangkan PLK terhadap Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kemenkum pada Rabu (3/6), saksi fakta yang hadir menegaskan legalitas PLK tidak ada.
Dua saksi yang hadir dalam persidangan tersebut adalah Benny Wullur dan Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni Budaya, Agama, dan Kemasyarakatan (Kesbangpol) Jawa Barat Irman Nugraha.
Benny Wullur menegaskan PLK tidak bisa beroperasi di Indonesia.
Alasannya, PLK mengaku sebagai penerus Het Christelijk Lyceum (HCL), padahal HCL sudah dibubarkan secara resmi oleh pemerintah Indonesia melalui Perppu Nomor 50 Tahun 1960.
“Mengaku sebagai penerus HCL, perkumpulan yang sudah dibubarkan melalui Perppu Nomor 50 Tahun 1960, bagaimana organisasi terlarang bisa ada penerus?” kata Benny di hadapan majelis hakim.
Benny mengatakan dalam kasus tersebut sudah ada sejumlah pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.
Namun, fakta hukum itu disebut tetap diabaikan kelompok yang menggunakan nama PLK.
Saksi fakta yang hadir dalam sidang lanjutan gugatan PLK terhadap Dirjen AHU Kemenkum di PTUN Jakarta mengungkap persoalan legalitas organisasi tersebut
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Bersama Kemenkum, Marcell Siahaan Lakukan Sosialisasi Kepatuhan Royalti di Banten
- Pemda Pastikan Anak Miskin di Jabar Dijamin Bisa Sekolah
- Pengadilan Tolak Gugatan Ali Wongso Lagi, Hadiah Tak Ternilai HUT SOKSI
- Dana Nasabah Rp 30 M Hilang, Benny Wullur: Bank Harus Segera Kembalikan
- Dedi Mulyadi Buka Opsi Bandung Zoo Dikelola BUMD
- Pemprov Jabar Tanggung Biaya Pengobatan Korban Tabrakan KA di Bekasi