Saksi Jelaskan Formula Harga dan Mekanisme Diskon BBM di Persidangan
jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak enam saksi dari Patra Niaga hadir di sidang korupsi Riva Siahaan, menjelaskan mekanisme harga BBM industri dan membantah adanya perlakuan khusus.
Enam orang saksi dari PT Pertamina Patra Niaga hadir dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dengan terdakwa Riva Siahaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (11/12).
Manager Industri Patra Niaga Samuel Hamonangan Lubis, salah satu saksi, menegaskan bahwa seluruh kegiatan pemasaran BBM industri telah berpedoman pada dokumen resmi yang ditandatangani Riva Siahaan selaku Direktur Pemasaran Pusat & Niaga.
"Tim pemasaran berpedoman pada dokumen yang sudah ditetapkan. Pedoman itu ditandatangani oleh Pak Riva," ujar Samuel.
Ia menyebut pedoman tersebut membantah dakwaan yang menyatakan Riva tidak pernah menetapkan aturan soal negosiasi harga.
Samuel juga memaparkan bahwa persaingan di pasar BBM industri menjadi sangat ketat sejak impor solar dibuka untuk swasta pada 2021.
"Sekarang ada lebih dari seratus kompetitor. Kami harus bersaing untuk menjaga pelanggan," katanya.
Menurutnya, kondisi itu membuat fleksibilitas harga menjadi suatu kebutuhan. Ia membantah keras adanya tuduhan pemberian perlakuan khusus kepada pelanggan tertentu.
